Antella la rivoluzione di Fancelli Stefano Alari torna come dg E in panchina si siederà Brachi

Antella si prepara a una svolta significativa con la nomina di Stefano Alari come nuovo direttore generale e l'ingaggio di Brachi in panchina. Un inizio di settimana ricco di tensione nel girone B, dove i cambiamenti strategici dominano il panorama calcistico locale, lasciando emergere un clima di grande attesa.

È un inizio di settimana ad alta tensione nel girone B, dove il calcio giocato sembra passare in secondo piano di fronte ai colpi di scena che scuotono le panchine. Un preludio che rende ancora più vibrante il week-end alle porte, ricco di sfide decisive: in primo piano il derby tra l’Antella e la capolista Grassina, senza dimenticare la partitissima che vedrà l’altra capolista Rondinella opposta al Sansovino, gara già carica di significati. Il primo scossone arriva dal Valentino Mazzola del presidente Pianigiani, che dopo la sconfitta con il Figline ha salutato l’allenatore Marco Ghizzani, aprendo un nuovo capitolo con l’affidamento della panchina a Iuri Pezzatini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net