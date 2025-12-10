Ansaldo venerdì il tavolo tra sindacati Salis e Bucci | Difendere il lavoro a Genova

Venerdì mattina si terrà un incontro tra sindacati, rappresentanti di Ansaldo Energia, il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. L’appuntamento, fissato alle 8 nella sede della Regione in piazza De Ferrari, si concentrerà sulla difesa del lavoro nel territorio genovese.

È stato fissato per venerdì mattina, alle 8 nella sede della Regione in piazza De Ferrari, l'incontro tra la rsu Fiom e Fim di Ansaldo Energia, la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.L'oggetto della riunione sarà l'importante commessa di Ansaldo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it