Ansaldo venerdì il tavolo tra sindacati Salis e Bucci | Difendere il lavoro a Genova
Venerdì mattina si terrà un incontro tra sindacati, rappresentanti di Ansaldo Energia, il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. L’appuntamento, fissato alle 8 nella sede della Regione in piazza De Ferrari, si concentrerà sulla difesa del lavoro nel territorio genovese.
È stato fissato per venerdì mattina, alle 8 nella sede della Regione in piazza De Ferrari, l'incontro tra la rsu Fiom e Fim di Ansaldo Energia, la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.L'oggetto della riunione sarà l'importante commessa di Ansaldo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Alta tensione in Ansaldo Energia con i lavoratori che venerdì scorso hanno scioperato contro quella che denunciano essere una volontà da parte dell’azienda di esternalizzare una parte delle lavorazione dello stabilimento di Genova, accusa che viene però s - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, i sindacati: sciopero a oltranza contro il piano del Governo - Il ministro Urso convoca gli incontri con le istituzioni territoriali interessate, d'intesa con le stesse Regioni ed enti locali ... Come scrive msn.com
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it