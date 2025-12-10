Anna Trocker sfiora la vittoria nel gigante Nor-Am di Copper Mountain! Piccolo passo indietro per Giada D’Antonio
Anna Trocker si avvicina alla vittoria nel gigante Nor-Am di Copper Mountain, mentre Giada D’Antonio sfiora la top-10 nella seconda prova della stessa competizione. La gara, parte della Nor-Am Cup, offre un'importante vetrina per gli atleti emergenti nel circuito internazionale di sci alpino.
Giada D’Antonio ha sfiorato la top-10 nel secondo gigante di Copper Mountain, prova valida per la Nor-Am Cup (l’equivalente della Coppa Europa in Nord America, un circuito minore al di sotto della Coppa del Mondo). La promettente sciatrice italiana ha chiuso al tredicesimo posto con il tempo complessivo di 2:09.78, riuscendo a recuperare quattro posizioni nella seconda manche sulle nevi statunitensi. Piccolo passo indietro in termini di risultato rispetto all’ undicesima piazza conseguita ieri sempre tra le porte larghe in Colorado, quando era scesa con il pettorale numero 70 (oggi ha avuto in dote il numero 22). 🔗 Leggi su Oasport.it
Giada D’Antonio rimonta 18 posizioni e sfiora la top10 nel gigante in Nor-Am. Stupisce Anna Trocker - Am Cup vede protagoniste due italiane, che a Copper Mountain, in Colorado (Stati Uniti), fanno faville nella seconda manche, ... Si legge su oasport.it
Giada D’Antonio mette nel mirino la top10 nel secondo gigante in Nor-Am. Brilla Anna Trocker - Vai su X
Copper Mountain, notte italiana: due azzurre 16ennni trasformano il pettorale in un’impresa. Nel gigante della Nor-Am Cup, Anna Trocker parte con il 33 e chiude quinta. Giada D’Antonio pettorale 70, è 29 esima nella prima manche e 11esima a fine gara col - facebook.com Vai su Facebook
