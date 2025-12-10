Anna Trocker sfiora la vittoria nel gigante Nor-Am di Copper Mountain! Piccolo passo indietro per Giada D’Antonio

Anna Trocker si avvicina alla vittoria nel gigante Nor-Am di Copper Mountain, mentre Giada D’Antonio sfiora la top-10 nella seconda prova della stessa competizione. La gara, parte della Nor-Am Cup, offre un'importante vetrina per gli atleti emergenti nel circuito internazionale di sci alpino.

Giada D'Antonio ha sfiorato la top-10 nel secondo gigante di Copper Mountain, prova valida per la Nor-Am Cup (l'equivalente della Coppa Europa in Nord America, un circuito minore al di sotto della Coppa del Mondo). La promettente sciatrice italiana ha chiuso al tredicesimo posto con il tempo complessivo di 2:09.78, riuscendo a recuperare quattro posizioni nella seconda manche sulle nevi statunitensi. Piccolo passo indietro in termini di risultato rispetto all' undicesima piazza conseguita ieri sempre tra le porte larghe in Colorado, quando era scesa con il pettorale numero 70 (oggi ha avuto in dote il numero 22).