Animali e viaggi | all’aeroporto di Bologna gli amici a 4 zampe ora hanno uno spazio tutto loro gratis con verde e fontanelle
All’aeroporto di Bologna inaugura un’area dedicata agli animali domestici, offrendo un ambiente gratuito e accogliente con spazi verdi e fontanelle. Questa iniziativa mira a rendere più confortevole il viaggio per i passeggeri accompagnati dai loro amici a quattro zampe, promuovendo un’esperienza più inclusiva e pet-friendly.
Bologna, 10 dicembre 2025 - Uno spazio tutto dedicato per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. È stata inaugurata oggi la nuova ‘Area pet’ dell’ Aeroporto di Bologna, uno spazio di 460 metri quadrati pensato per garantire comfort e servizi ai passeggeri accompagnati dai propri animali. Dove si trova l’area per animali dell’aeroporto Marconi. Situata di fronte all’aerostazione, nei pressi dell’ingresso accettazionecheck-in, l’area dispone di spazi pavimentati e a verde, arredi e servizi dedicati come una fontanella per l’acqua, distributore di sacchetti igienici, cestini per i rifiuti e una tettoia ombreggiante, ispirata nel design all’ala di un aereo, per la fruizione dell’area con tutte le condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Giro in carrozza con cocchiere, visita agli animali in stalla e un gustoso viaggio nel mondo dei formaggi del Caseificio Primiero. Due appuntamenti da non perdere! Tutte le info qui: https://shorturl.at/9iqIJ Comune di Primiero San Martino di Castrozza e San Ma - facebook.com Vai su Facebook
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
Curva Nord, proposta di risarcimento alla famiglia dell’ex leader nerazzurro Vittorio Boiocchi internews24.com
Gianello e Viviani a Stile TV sul Napoli pronto e preparato per mettersi in mostra in stadi come il da Luz parlami.eu
Energia su misura: con ebitts una percentuale di vento e sole per i tuoi consumi panorama.it
Merv: La nuova commedia romantica natalizia di Prime Video che gioca troppo sul sicuro… senza mai riuscirci. nerdpool.it
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it