Animali e viaggi | all’aeroporto di Bologna gli amici a 4 zampe ora hanno uno spazio tutto loro gratis con verde e fontanelle

All’aeroporto di Bologna inaugura un’area dedicata agli animali domestici, offrendo un ambiente gratuito e accogliente con spazi verdi e fontanelle. Questa iniziativa mira a rendere più confortevole il viaggio per i passeggeri accompagnati dai loro amici a quattro zampe, promuovendo un’esperienza più inclusiva e pet-friendly.

Bologna, 10 dicembre 2025 - Uno spazio tutto dedicato per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. È stata inaugurata oggi la nuova ‘Area pet’ dell’ Aeroporto di Bologna, uno spazio di 460 metri quadrati pensato per garantire comfort e servizi ai passeggeri accompagnati dai propri animali. Dove si trova l’area per animali dell’aeroporto Marconi. Situata di fronte all’aerostazione, nei pressi dell’ingresso accettazionecheck-in, l’area dispone di spazi pavimentati e a verde, arredi e servizi dedicati come una fontanella per l’acqua, distributore di sacchetti igienici, cestini per i rifiuti e una tettoia ombreggiante, ispirata nel design all’ala di un aereo, per la fruizione dell’area con tutte le condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it