Anima latina | un viaggio caldo e irresistibile nel cuore del Latin Jazz
L'Anima latina del Latin Jazz prende vita al Miles Jazz Club, trasformandosi in un viaggio coinvolgente tra ritmi afro-cubani, melodie brasiliane e swing jazz. Un’esperienza sonora calda e sincopata che invita a immergersi in un mondo di vibrazioni irresistibili e atmosfere caraibiche.
Un viaggio caldo, sincopato e irresistibile nel cuore del Latin JazzIl Miles Jazz Club si trasforma in una vera isola sonora caraibica, dove i ritmi afro–cubani, le melodie brasiliane e l’eleganza dello swing jazz si fondono in un’unica, travolgente energia.Anima nasce proprio dal desiderio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
