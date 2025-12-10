Angri fiamme nello stabilimento Doria | vigili del fuoco sul posto

Un incendio si è sviluppato presso lo stabilimento Doria ad Angri, in via Nazionale. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Nocera e Sarno sono intervenute rapidamente, utilizzando autobotte e autoscala, per contenere le fiamme che hanno interessato le torri evaporative. L'intervento è ancora in corso per domare il rogo e garantire la sicurezza dell'area.

