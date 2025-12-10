Angri fiamme nello stabilimento Doria | vigili del fuoco sul posto

Salernotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato presso lo stabilimento Doria ad Angri, in via Nazionale. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Nocera e Sarno sono intervenute rapidamente, utilizzando autobotte e autoscala, per contenere le fiamme che hanno interessato le torri evaporative. L'intervento è ancora in corso per domare il rogo e garantire la sicurezza dell'area.

Intervento in corso dei Vigili del Fuoco ad Angri, in via Nazionale, presso lo stabilimento Doria. Le squadre di Nocera e Sarno, supportate da un'autobotte e un'autoscala, sono impegnate per lo spegnimento dell'incendio che ha visto inizialmente coinvolte le due torri evaporative.

