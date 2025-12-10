Angelina Mango aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri
Angelina Mango torna sui palcoscenici con il suo tour teatrale
Nina canta nei teatri, il tour teatrale di Angelina Mango, ha già registrato il sold out in sei città, annunciata anche la data zero. A pochi giorni dall’annuncio, Nina canta nei teatri – il tour teatrale di Angelina Mango – ha già registrato il sold out per le date di Roma, Palermo, Torino, Bologna, Fermo e Milano. Annunciata già anche la data zero, in programma il 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova. Il tour nasce sulla scia di caramé ( Latarma Records Distribuzione ADA Music Italy ), l’album pubblicato a sorpresa il 16 ottobre: “ 15 tracce +1 “che Angelina ha voluto condividere con il pubblico e che raccontano i suoi ultimi 12 mesi, i suoi pensieri, la sua vita e le riflessioni, anche le più personali e intime. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Angelina Mango: a Mantova la data zero del tour - facebook.com Vai su Facebook
?nuova DATA ZERO del "Nina canta nei Teatri Tour" a Mantova il 21 febbraio! link per i biglietti: livenation.it/angelina-mango… Vai su X
Angelina Mango annuncia la data zero del suo tour: sarà a Mantova - Dopo l'uscita del suo super album caramè, Angelina Mango ha ufficializzato il suo ritorno live con un tour nei teatri previsto per il 2026. Scrive r101.it
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it