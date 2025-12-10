angelina mango aggiunta la data zero al tour nina canta nei teatri

Angelina Mango torna sui palcoscenici con il suo tour teatrale

Nina canta nei teatri, il tour teatrale di Angelina Mango, ha già registrato il sold out in sei città, annunciata anche la data zero. A pochi giorni dall’annuncio, Nina canta nei teatri – il tour teatrale di Angelina Mango – ha già registrato il sold out per le date di Roma, Palermo, Torino, Bologna, Fermo e Milano. Annunciata già anche la data zero, in programma il 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova. Il tour nasce sulla scia di caramé ( Latarma Records Distribuzione ADA Music Italy ), l’album pubblicato a sorpresa il 16 ottobre: “ 15 tracce +1 “che Angelina ha voluto condividere con il pubblico e che raccontano i suoi ultimi 12 mesi, i suoi pensieri, la sua vita e le riflessioni, anche le più personali e intime. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu