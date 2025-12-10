Angelica Schiatti incassa 100mila euro da Morgan ma non ritira querela Il processo viene congelato il giudice manda gli atti alla Corte Costituzionale

Nel procedimento legale tra Angelica Schiatti e Morgan, si registra un colpo di scena: l’artista riceve 100mila euro dalla cantante, ma non ritira la querela. Il processo viene “congelato” e gli atti sono stati inviati alla Corte Costituzionale, segnando un momento di svolta in una vicenda che coinvolge accuse di stalking e diffamazione.

Colpo di scena nel processo che vede coinvolto Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi. L’artista deve rispondere di stalking e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti. Ieri martedì 9 dicembre il giudice ha, di fatto, congelato il processo perché ha accolto l’eccezione di legittimità costituzionale avanzata dagli avvocati di Morgan, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, e ha trasmesso gli atti alla Consulta affinché si pronunci sulla norma, l’articolo 162-ter del codice penale, che impedisce di dichiarare l’estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di stalking non grave. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Angelica Schiatti incassa 100mila euro da Morgan, ma non ritira querela. Il processo viene “congelato”, il giudice manda gli atti alla Corte Costituzionale

