Angelica Baraldi al pronto soccorso incidente per l’ex gieffina | Trauma cranico
Angelica Baraldi, ex gieffina, è finita al pronto soccorso a causa di un incidente stradale. L’evento, avvenuto mentre si trovava in coda, ha provocato un trauma cranico e altre ferite. La giovane influencer è ora sotto osservazione medica, in attesa di ulteriori esami per valutare le sue condizioni di salute.
(Adnkronos) – Angelica Baraldi è rimasta coinvolta in grave incidente stradale. "Ieri ero ferma in coda. Dallo specchietto ho visto arrivare un furgone a tutta velocità. Non ha frenato. Mi ha presa in pieno. L’impatto è stato fortissimo, tanto da causare un tamponamento a catena con quattro macchine. Io ero la prima". Comincia così il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
