Andrea Gnassi Pd | Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco ma ora servono politiche serie
Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità Unesco rappresenta un grande motivo di orgoglio per il Paese. Tuttavia, Andrea Gnassi del Pd sottolinea l'importanza di accompagnare questa conquista con politiche serie e concrete, affinché il patrimonio culinario possa essere tutelato e valorizzato nel tempo.
"Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco è una notizia che ci riempie d'orgoglio. È il coronamento di un percorso lungo, fatto di tradizioni, competenze, creatività e lavoro quotidiano. Una vittoria dell'Italia e degli italiani: di chi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Gnassi (Pd): “Santanchè dove sei?”. L'ira di Meloni. La disfida dell'arenile - Il governo Meloni supera in durata quello di Renzi e la premier attacca l’opposizione, che farebbe vergognosa disinformazione sul ... Come scrive ilfoglio.it
Rimini calcio, caos senza fine. Gnassi chiama in causa il governo: “Fare luce sui passaggi di proprietà” - A scendere in campo per chiedere chiarimenti è ora Andrea Gnassi: l’ex sindaco, deputato del Pd, ha presentato un’interrogazione al governo invocando un ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
EMERGENZA LUPI - L'ex sindaco Andrea Gnassi, parlamentare nelle fila del Pd: "Occorre guardare in faccia la realtà poiché non si può archiviare il problema confinandolo nell'alveo della percezione del pericolo" Vai su Facebook
Difesa europea sotto pressione: i numeri che smentiscono l’autonomia del Vecchio continente laverita.info
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi tpi.it
Furto in un negozio di ottica: presunto responsabile incastrato dalle telecamere tpi.it
Robertson dopo le polemiche: «Bisogna attenersi alla decisione di campo. E sul rigore dico questo» internews24.com
"Ingiusto competere contro uomini". Aryna Sabalenka smaschera l'ipocrisia sugli atleti trans ilgiornale.it
Francesca Fialdini: «Con Fognini ci siamo chiariti, ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole. ... vanityfair.it