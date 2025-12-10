Andrea Gnassi Pd | Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco ma ora servono politiche serie

Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità Unesco rappresenta un grande motivo di orgoglio per il Paese. Tuttavia, Andrea Gnassi del Pd sottolinea l'importanza di accompagnare questa conquista con politiche serie e concrete, affinché il patrimonio culinario possa essere tutelato e valorizzato nel tempo.

"Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco è una notizia che ci riempie d'orgoglio. È il coronamento di un percorso lungo, fatto di tradizioni, competenze, creatività e lavoro quotidiano. Una vittoria dell'Italia e degli italiani: di chi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it