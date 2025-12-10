Andrea Gnassi Pd | Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco ma ora servono politiche serie
Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità Unesco rappresenta un importante traguardo. Andrea Gnassi del PD sottolinea l'orgoglio nazionale, ma evidenzia anche la necessità di politiche concrete per valorizzare e tutelare al meglio questo patrimonio culturale.
"Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco è una notizia che ci riempie d'orgoglio. È il coronamento di un percorso lungo, fatto di tradizioni, competenze, creatività e lavoro quotidiano. Una vittoria dell'Italia e degli italiani: di chi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
