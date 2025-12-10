Andrea Diprè finto capotreno per video su Youtube | denunciato dalla Polfer
Andrea Diprè, ex avvocato e ora youtuber, è stato denunciato dalla Polfer di Mestre per aver finguto di essere un capotreno sul treno regionale Venezia-Portogruaro Caorle. L'uomo di 51 anni ha attirato l'attenzione dei media per il suo comportamento sul convoglio, che ha sollevato questioni sulla sua condotta e sulle implicazioni legali.
(Adnkronos) – È Andrea Diprè, l’ex avvocato trentino trasformatosi in youtuber, l’uomo di 51 anni che è stato denunciato dalla Polfer di Mestre (Venezia) per essersi finto capotreno sul regionale Venezia- Portogruaro Caorle. Diprè, presentandosi come un capotreno di Trenitalia, chiedeva agli ignari passeggeri di esibire i loro biglietti, li scansionava col suo telefonino e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Andrea Diprè denunciato, si finge capotreno sul Regionale e si filma mentre controlla i biglietti: «Finalmente un controllore serio, stop maranza» - I social possono essere un'arma a doppio taglio: regalano molta visibilità, sì, però, proprio a causa di quest'ultima è più facile finire ... Da msn.com
Andrea Diprè si finge capotreno sul Regionale e si filma mentre controlla i biglietti: «Finalmente un controllore serio, stop maranza». Denunciato Vai su Facebook
