Andrea Diprè finto capotreno per un video su Youtube | denunciato dalla Polfer
Andrea Diprè, ex avvocato trentino diventato noto come youtuber, è stato denunciato dalla Polfer di Mestre. Il 51enne si è spacciato per capotreno durante un video su YouTube, a bordo di un treno regionale da Venezia a Portogruaro Caorle.
È stato identificato come Andrea Diprè, ex avvocato trentino diventato noto sul web come youtuber, il 51enne denunciato dalla Polfer di Mestre per essersi spacciato per capotreno su un convoglio regionale diretto da Venezia a Portogruaro Caorle. Si finge controllore e registra video a bordo. Secondo quanto ricostruito, Diprè si sarebbe presentato ai viaggiatori come un capotreno di Trenitalia, chiedendo loro di mostrare il biglietto e procedendo alla presunta verifica tramite il suo telefono personale. Durante l'azione filmava tutto, realizzando video poi caricati sul suo canale YouTube.
Andrea Diprè finto capotreno per video su Youtube | denunciato dalla Polfer - Zazoom Social News
Andrea Diprè denunciato, si finge capotreno sul Regionale e si filma mentre controlla i biglietti: «Finalmente un controllore serio, stop maranza» - I social possono essere un'arma a doppio taglio: regalano molta visibilità, sì, però, proprio a causa di quest'ultima è più facile finire ... Come scrive msn.com
Andrea Diprè finto capotreno per video su Youtube: denunciato dalla Polfer - È Andrea Diprè, l'ex avvocato trentino trasformatosi in youtuber, l'uomo di 51 anni che è stato denunciato dalla Polfer di Mestre (Venezia) per essersi finto capotreno sul regionale Vene ... Riporta reggiotv.it
Andrea Diprè si finge capotreno sul Regionale e si filma mentre controlla i biglietti: «Finalmente un controllore serio, stop maranza». Denunciato Vai su Facebook
