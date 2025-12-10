Andrea Diprè finto capotreno per un video su Youtube | denunciato dalla Polfer

Andrea Diprè, ex avvocato trentino diventato noto come youtuber, è stato denunciato dalla Polfer di Mestre. Il 51enne si è spacciato per capotreno durante un video su YouTube, a bordo di un treno regionale da Venezia a Portogruaro Caorle.

È stato identificato come Andrea Diprè, ex avvocato trentino diventato noto sul web come youtuber, il 51enne denunciato dalla Polfer di Mestre per essersi spacciato per capotreno su un convoglio regionale diretto da Venezia a Portogruaro Caorle. Si finge controllore e registra video a bordo. Secondo quanto ricostruito, Diprè si sarebbe presentato ai viaggiatori come un capotreno di Trenitalia, chiedendo loro di mostrare il biglietto e procedendo alla presunta verifica tramite il suo telefono personale. Durante l'azione filmava tutto, realizzando video poi caricati sul suo canale YouTube.