Andrea Delogu e Nikita Perotti bomba a poco dalla finale di Ballando con le stelle

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono al centro dell'attenzione a pochi passi dalla finale di Ballando con le stelle. La loro intensa sintonia sul palco e le recenti dichiarazioni del ballerino, rilasciate al settimanale Chi, hanno suscitato grande interesse tra il pubblico e i media.

Andrea Delogu e Nikita Perotti continuano a catalizzare l’attenzione del pubblico, non solo per l’intesa evidente sul palco di Ballando con le stelle, ma anche per le parole che il giovane ballerino ha scelto di dedicare alla conduttrice in un’intervista al settimanale Chi. Un racconto che, da semplice stima professionale, si trasforma pagina dopo pagina in qualcosa di più profondo, quasi un ritratto affettivo che alimenta le ipotesi su un possibile legame oltre le telecamere. Fin dalle prime righe, infatti, Nikita descrive Andrea con toni che difficilmente passano inosservati: “Andrea è una persona pura, vera, genuina”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Le papabili co-conduttrici di #Sanremo2026 sono Andrea Delogu, Clara, Vanessa Incontrada, Francesca Fialdini, Serena Autieri, Michela Giraud e Brenda Lodigiani. Eros Ramazzotti superospite per i 40 anni di “Adesso tu”, Laura Pausini tutte le 5 sere con #I Vai su X

Oggi a La Porta Magica con Andrea Delogu abbiamo fatto un viaggio incredibile tra tessuti e scollature, ma la vera magia accade alla fine del video! Guardate fino alla fine perché vi svelo il vero potere dell'accessorio più irrinunciabile: il velo ? Vi racconto p - facebook.com Vai su Facebook

Nikita Perotti si sbilancia sul rapporto con Andrea Delogu - Nel corso di una nuova intervista, Nikita Perotti si sbilancia sul rapporto con Andrea Delogu. Lo riporta novella2000.it