Andrea Damante e Ignazio Moser | perchè non sarebbero più amici

Negli ultimi mesi, Andrea Damante e Ignazio Moser sembrano aver preso strade diverse, segnando la fine di un'amicizia che aveva visto momenti di condivisione e complicità. La loro relazione si è raffreddata, lasciando spazio a dubbi e interrogativi tra i fans, che si chiedono cosa abbia portato a questa distanza.

Da mesi l’aria tra Andrea Damante e Ignazio Moser è cambiata. Chi li ha seguiti negli anni ricorda viaggi, serate, video insieme. Poi il gelo: meno interazioni pubbliche, nessun chiarimento esplicito, solo un filo di voci che ha iniziato a tessere il proprio racconto. In questo vuoto di parole ufficiali, il cronista Gabriele Parpiglia ha rimesso al centro la vicenda con un dettaglio in più. Perchè Belen e Cecilia Rodriguez non si sono parlate per mesi Dall’intesa alla distanza: la crepa che nessuno ha spiegato. Damante e Moser hanno condiviso a lungo spazi, amicizie e progetti. La rottura non è stata annunciata, non è deflagrata con post o frecciate. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Andrea Damante e Ignazio Moser: perchè non sarebbero più amici

