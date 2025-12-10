Andrea Costantini trovato morto in una cella frigorifera Procura chiede riesumazione e autopsia sul corpo
La Procura di Larino ha disposto la riesumazione e l'autopsia del corpo di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto all’interno di una cella frigorifera di un supermercato a Termoli. L’attenzione si concentra sull’indagine per chiarire le cause del decesso e fare luce sulla vicenda.
La Procura di Larino ha chiesto la riesumazione e l’autopsia sul corpo di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto nella cella frigorifera di un supermercato a Termoli. L'avvocato Piero Lorusso: "Riteniamo sia l'inizio di un'indagine approfondita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
