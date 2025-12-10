Andrea Aprea si distingue per una gestualità contenuta e una parlata regolare, priva di ritmi sincopati. La sua preferenza per uno stile sobrio si riflette anche nell’assenza di aggettivi eccessivamente enfatici o autoreferenziali, conferendo al suo modo di comunicare un’eleganza discreta e misurata.

Colpiscono la sua gestualità contenuta, la parlata regolare che non contempla il ritmo sincopato e l'idiosincrasia per gli aggettivi troppo enfatici e noiosamente autoreferenziali. Perché Andrea Aprea è così: un napoletano innamorato della città dove è nato e cresciuto ma con un approccio alla vita molto anglosassone, impronta mentale ereditata da una world-city come Londra dove aveva appreso i segreti per essere un cuoco di valore e affinato la capacità di vivere in mille posti diversi senza mai sentirsi un estraneo. Insomma, un pragmatico, "felice – ripete – di stare dalla parte di chi le cose le fa e non le vede fare".