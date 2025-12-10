Andor Tony Gilroy commenta le teorie su Bix nel finale | Forse ha percepito la morte di Cassian
Tony Gilroy, creatore di Andor, analizza le teorie dei fan sul finale della serie, in particolare riguardo a Bix Caleen. La seconda stagione si conclude con un momento che collega direttamente a Rogue One, lasciando spazio a molte interpretazioni sul destino del personaggio e sugli eventi successivi.
L'autore di quella che probabilmente è la serie Star Wars più apprezzata da critica e pubblico in assoluto ha commentato i pensieri e le teorie dei fan circa gli ultimi momenti della storia con al centro Bix La seconda e ultima stagione di Andor si conclude esattamente dove inizia Rogue One: A Star Wars Story, e riserva la sua sorpresa più grande proprio nel finale, quando vediamo Bix Caleen camminare in un campo coltivato su Mina-Rau con in braccio il figlio di Cassian Andor. Anche se sembra ignara del suo sacrificio su Scarif - dove Cassian è morto dopo aver aiutato con successo i Ribelli a rubare i piani della Morte Nera - molti fan hanno teorizzato che Bix abbia in qualche modo percepito la morte dell'uomo che ama. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
