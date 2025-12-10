Ancora violenza in piazza Garibaldi | aggredisce a morsi una giovane arrestato trentenne

Triesteprima.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova escalation di violenza in piazza Garibaldi a Trieste. Un uomo di 30 anni, originario del Lazio, è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito una giovane donna, mordendola. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, portando all'arresto dell'aggressore.

Un trentenne nato in Lazio è stato arrestato dalla Squadra volante della questura di Trieste dopo aver aggredito, a morsi, una giovane donna triestina. Stando a quanto si apprende, la donna ha allertato il 112 nella tarda serata di ieri 9 dicembre mentre si trovava nei pressi di piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

