ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero

Un grave episodio di suicidio si è verificato nuovamente in un cimitero, appena due mesi dopo un caso simile ad Avellino. Una donna ha scelto di porre fine alla propria vita tra le lapidi, suscitando preoccupazione e riflessioni sulla fragilità emotiva e il disagio che può colpire le persone in momenti di sofferenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un episodio simile era accuduto appena due mesi fa: una donna va al cimitero di Avellino e una volta all'intero si toglie la vita. Un volo fatale dal terzo piano di una delle strutture presenti nell'area. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, che hanno potuto solo constatarne il decesso. L'area è stata transennata e il corpo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali elementi utili.