Ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero
Un grave episodio di suicidio si è verificato nuovamente in un cimitero, appena due mesi dopo un caso simile ad Avellino. Una donna ha scelto di porre fine alla propria vita tra le lapidi, suscitando preoccupazione e riflessioni sulla fragilità emotiva e il disagio che può colpire le persone in momenti di sofferenza.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un episodio simile era accuduto appena due mesi fa: una donna va al cimitero di Avellino e una volta all’intero si toglie la vita. Un volo fatale dal terzo piano di una delle strutture presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno potuto solo constatarne il decesso. L’area è stata transennata e il corpo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali elementi utili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita, tragedia familiare a Empoli - Empoli, 9 giugno 2025 – Tragedia a Empoli, dove una donna di 83 anni – Piera Ulivelli – è morta per mano del marito 84enne, Mauro Caparrini. Secondo lanazione.it
Anticipazioni “La Forza di una Donna”, 2-6 dicembre 2025: Piril tenta di uccidersi, ma Bahar la salva - In questa settimana ci sarà un grande colpo di scena: Piril tenta di togliersi la vita, ma Bahar la salva. Segnala alfemminile.com
Nella giungla del Chocó, in Colombia, dove le comunità vivono sospese tra tradizione e cambiamento, una giovane donna decide di tornare alle proprie radici per affrontare una realtà che il suo stesso popolo fatica a nominare: l'aumento dei suicidi tra i giova - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd continua a contare i danni del ddl Delrio «contro l'antisemitismo». I vertici sono stati sabotati e le correnti filoisraeliane del Parlamento si sono inserite nel progetto autoritario. A decidere tempi e modi sarà la maggioranza e il partito, a questo punto, può so Vai su X