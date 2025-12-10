Ancora crack in Bolognina | due arresti in poche ore per spaccio

Nella notte del 9 dicembre, la Squadra mobile di Bologna ha arrestato due persone per spaccio di droga nella zona della Bolognina. Un uomo di 29 anni è stato colto in flagrante mentre cedeva una pallina di crack in strada, proseguendo così l’attività di contrasto alla criminalità nel quartiere.

Sorpreso mentre cedeva una pallina di crack in piena strada. Così, nella serata del 9 dicembre, la Squadra mobile della questura di Bologna ha arrestato un uomo di 29 anni, cittadino nigeriano, fermato in via Di Vincenzo nel quartiere Bolognina.Gli agenti, impegnati in un servizio anti-spaccio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

