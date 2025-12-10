Ancora chiusure sulla A26 tra Baveno e la statale 34
Si segnalano nuove chiusure sulla A26 tra Baveno e la statale 34 per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. La strada sarà interdetta al traffico dalle 22 di mercoledì 10 dicembre alle 6 di giovedì 11 dicembre, nel tratto compreso tra Baveno e l’allacciamento con la SS34 del Lago Maggiore, verso Gravellona Toce.
Ancora chiusure sulla A26.Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di questa sera, mercoledì 10, alle 6 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e l'allacciamento con la SS34 del Lago Maggiore, verso Gravellona Toce. In alternativa, dopo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
A26, da oggi le chiusure notturne. I cantieri della settimana in Liguria - Tornano da stanotte le chiusure in A26 per i lavori di ristrutturazione nelle gallerie del tratto che percorre la Valle Stura, da Voltri a Rossiglione. Scrive rainews.it
Chiusure sportelli Intesa San Paolo, Baveno chiede blocco del ridimensionamento - facebook.com Vai su Facebook
Nainggolan svela alcuni retroscena: «Spalletti? Lo rispettavo moltissimo, come uomo e come allenatore. Su ... calcionews24.com
Fisco: Amazon, 'tra primi 50 contribuenti, sanzioni incidono su attrattività Italia' iltempo.it
Sarà un fine settimana con nuvole, nebbie e gelate in pianura, ma sole in montagna iltempo.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, Klugmann: “Identità che muta e non si sfalda” lapresse.it
“Mi ha messo l’anello di fidanzamento ma non è andata come speravo e siamo finiti dai pompieri”: la storia di ... ilfattoquotidiano.it
Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni corriere.it