Ancora chiusure sulla A26 tra Baveno e la statale 34

Si segnalano nuove chiusure sulla A26 tra Baveno e la statale 34 per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. La strada sarà interdetta al traffico dalle 22 di mercoledì 10 dicembre alle 6 di giovedì 11 dicembre, nel tratto compreso tra Baveno e l’allacciamento con la SS34 del Lago Maggiore, verso Gravellona Toce.

Ancora chiusure sulla A26.Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di questa sera, mercoledì 10, alle 6 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e l'allacciamento con la SS34 del Lago Maggiore, verso Gravellona Toce. In alternativa, dopo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

A26, da oggi le chiusure notturne. I cantieri della settimana in Liguria - Tornano da stanotte le chiusure in A26 per i lavori di ristrutturazione nelle gallerie del tratto che percorre la Valle Stura, da Voltri a Rossiglione. Scrive rainews.it

Chiusure sportelli Intesa San Paolo, Baveno chiede blocco del ridimensionamento - facebook.com Vai su Facebook