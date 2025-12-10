Ancora chiusure sulla A26 tra Baveno e la statale 34

Sono previste nuove chiusure sulla A26 tra Baveno e la statale 34 per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Dalle 22 di mercoledì 10 dicembre alle 6 di giovedì 11 dicembre, il tratto sarà interdetto alla circolazione, garantendo interventi fondamentali per la sicurezza stradale.

