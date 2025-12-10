Anche Slot ammette | Questi rigori in Premier non li fischiano

Durante una recente partita di Premier League, Arne Slot ha sottolineato come alcuni rigori non vengano fischiati nel campionato inglese, evidenziando differenze di interpretazione rispetto ad altri campionati. La sua dichiarazione mette in luce le variazioni nelle decisioni arbitrali e apre una discussione sulle modalità di gestione delle situazioni di penalty nel calcio inglese.

Arne Slot non gira attorno al tema principale della serata: "È un rigore che in Premier League, onestamente, non credo sarebbe stato concesso". Così l'allenatore del Liverpool apre la sua analisi dopo la vittoria pesantissima ottenuta a San Siro contro l'Inter, arrivata grazie al rigore trasformato da Szoboszlai all'88', culmine di una partita di enorme sacrificio difensivo da parte dei Reds. Un successo che pesa come un macigno nella corsa alla qualificazione, soprattutto in vista dei decisivi confronti di gennaio contro Marsiglia e Qarabag. Ma per Slot, la prestazione ha un valore persino superiore ai tre punti: "Era la quarta partita in dieci giorni, una situazione quasi irreale.

