Anche senza Assad il 90% dei siriani vive in povertà La speranza è sempre più fragile
Un anno dopo la caduta del regime di Bashar Al Assad, la Siria si trova ancora in condizioni di grande difficoltà, con il 90% della popolazione che vive in povertà. La speranza di un futuro migliore si fa sempre più fragile, mentre il paese cerca di uscire da anni di conflitto e instabilità.
È trascorso un anno da quando la caduta del regime di Bashar Al Assad ha riportato la Siria al centro dell'attenzione mondiale, riaccendendo una speranza di cambiamento in milioni di siriani. L'attesa però fino ad oggi è stata delusa. Da oltre 10 anni il Paese è infatti alle prese con una gravissima crisi umanitaria e la realtà quotidiana per molti purtroppo oggi non è cambiata rispetto a prima. Tra nuovi focolai di guerra e l'impatto del cambiamento climatico In effetti, l'ultimo anno non è stato diverso dai precedenti. In diverse parti del Paese si è assistito a una recrudescenza del conflitto sommato all'impatto del cambiamento climatico, che ha portato una tremenda siccità e enormi incendi.
La nuova Siria, un paese frammentato in cerca di stabilità In Siria gli abitanti hanno celebrato il primo anniversario della caduta di Bashar al-Assad e del suo governo. Un anno fa i ribelli comandati dal nuovo presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, hanno conqui
Ecco la mia corrispondenza di questa mattina, lunedì 8 Dicembre 2025 in onda su @RadioRadicale: - Le dichiarazioni del ministro degli Esteri turco #HakanFidan al Forum di #Doha sul disarmo di #Hamas. - La #Siria a un anno dalla cacciata di #Assad e il pr
La Siria celebra un anno senza Assad e guarda al futuro - Il 8 dicembre segna una data storica per la Siria, celebrando il primo anniversario della caduta del regime di Bashar al-
