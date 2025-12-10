Anche in casa si possono provare emozioni forti | lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi di Caterina Filograno L' intervista

L'articolo esplora lo spettacolo al femminile di Caterina Filograno, un racconto che unisce matriarcato e psicanalisi. Attraverso la storia di una famiglia di donne, si indaga sull’eredità emotiva trasmessa di generazione in generazione, rivelando come anche tra le mura domestiche si possano vivere emozioni intense e profonde.

La storia di una famiglia matriarcale che è anche un’indagine sull’eredità emotiva che passa attraverso generazioni di donne. Anche in casa si possono provare emozioni forti è il nuovo spettacolo di Caterina Filograno, drammaturga e attrice. Una produzione Sardegna Teatro, Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale, Teatri di Bari, che ha debuttato a Nuoro e sarà in scena il 12 e 13 dicembre alla Triennale di Milano. Una storia tra matriarcato e psicanalisi. La casa, proprio quella dove Caterina Filograno ha passato gran parte della sua infanzia, diventa palcoscenico dell’inconscio, un territorio del pensiero: un luogo in cui memoria, corpo e immagine si sovrappongono, e dove più generazioni di donne si muovono come in un labirinto dell’inconscio. 🔗 Leggi su Amica.it

