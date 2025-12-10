Anche Cardilli vuole rassicurare | In Regione ci siamo subito attivati

Il consigliere regionale Andrea Cardilli di Fratelli d’Italia ha voluto rassicurare studenti, famiglie e operatori sanitari riguardo al corso di laurea in Infermieristica ad Ascoli, smentendo le voci di una possibile chiusura. A seguito di rumors circolati nelle ultime settimane, Cardilli ha confermato che in Regione sono stati attivati tutti i provvedimenti necessari per tutelare il percorso formativo.

Nessun rischio di chiusura per il corso di laurea in Infermieristica ad Ascoli. A rassicurare studenti, famiglie e operatori sanitari è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Andrea Cardilli, componente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, intervenuto dopo le voci circolate nei giorni scorsi su una possibile soppressione del percorso formativo piceno. Cardilli sottolinea come la Regione Marche si sia "attivata immediatamente", attraverso l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro e il presidente Francesco Acquaroli, per scongiurare qualsiasi ipotesi di arretramento e per garantire continuità a quella che definisce "una realtà formativa fondamentale per l’intero sistema sanitario del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche Cardilli vuole rassicurare: "In Regione ci siamo subito attivati"

