Anche Cardilli vuole rassicurare | In Regione ci siamo subito attivati
Il consigliere regionale Andrea Cardilli di Fratelli d’Italia ha voluto rassicurare studenti, famiglie e operatori sanitari riguardo al corso di laurea in Infermieristica ad Ascoli, smentendo le voci di una possibile chiusura. A seguito di rumors circolati nelle ultime settimane, Cardilli ha confermato che in Regione sono stati attivati tutti i provvedimenti necessari per tutelare il percorso formativo.
Nessun rischio di chiusura per il corso di laurea in Infermieristica ad Ascoli. A rassicurare studenti, famiglie e operatori sanitari è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Andrea Cardilli, componente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, intervenuto dopo le voci circolate nei giorni scorsi su una possibile soppressione del percorso formativo piceno. Cardilli sottolinea come la Regione Marche si sia "attivata immediatamente", attraverso l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro e il presidente Francesco Acquaroli, per scongiurare qualsiasi ipotesi di arretramento e per garantire continuità a quella che definisce "una realtà formativa fondamentale per l’intero sistema sanitario del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"La Meloni soffre qualsiasi controllo. Vuole intercettare, e compra Paragon. Vuole avere pieni poteri, e mena sulla Presidenza della Repubblica" Matteo Renzi - facebook.com Vai su Facebook
Anche Cardilli vuole rassicurare: "In Regione ci siamo subito attivati" - Nessun rischio di chiusura per il corso di laurea in Infermieristica ad Ascoli. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Prodi svende ancora la Ue a Parigi e Berlino laverita.info
Nobel, Machado non parteciperà alla cerimonia di premiazione. “Sarà rappresentata dalla figlia” quotidiano.net
Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane anteprima24.it
Forlì adesso cambia: ingaggiato Stephens. Rinforzo sotto canestro, in partenza Allen sport.quotidiano.net
Maxi blitz antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: 25 gli arrestati gazzettadelsud.it
Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti iltempo.it