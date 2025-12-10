Amore infinito? Jennifer Lopez cancella il tattoo dedicato a Ben Affleck
Jennifer Lopez torna al centro dell’attenzione con una decisione sorprendente: avrebbe cancellato il tatuaggio dedicato a Ben Affleck. La popstar, protagonista di recenti indiscrezioni, sembra voler mettere un punto definitivo sulla relazione passata, alimentando il dibattito tra fan e media. Ecco tutti i dettagli di questa scelta che ha fatto discutere.
Jennifer Lopez continua a far parlare di sé. La popstar è al centro di un nuovo gossip. Le ultime indiscrezioni rivelano un gesto definitivo: JLo avrebbe rimosso il tatuaggio dedicato a Ben Affleck. Il disegno sulla pelle era un simbolo potente del loro ritrovato e appassionato amore. Il tattoo, una freccia che si interseca con il segno dell’infinito, impresso sul costato, non esisterebbe più. Questo passo sembra confermare la chiusura del capitolo “Bennifer”. Infinito. o no?. JLo mostra il tattoo nel 2023 Il tatuaggio era stato un gesto di grande romanticismo. Jennifer Lopez e Ben Affleck lo avevano svelato sui social network. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
