Ammodernamento della rete elettrica nel salernitano Terna investe 80 milioni | Addio alle vecchie linee

Terna ha annunciato un investimento di 80 milioni di euro per l’aggiornamento della rete elettrica nel salernitano, in seguito all’approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’intervento prevede la sostituzione delle vecchie linee, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza del sistema elettrico nell’area sud di Salerno.

A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo per il progetto di ammodernamento della rete elettrica nell’area sud di Salerno, Terna pubblica l’avviso con le particelle catastali delle aree interessate dall’intervento. L’opera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

