Amici 25 Alessandra Celentano scarica Giorgia Foglini | il motivo

Durante il daytime di Amici del 10 dicembre 2025, Alessandra Celentano ha comunicato una decisione inaspettata nei confronti di Giorgia Foglini, suscitando sorpresa tra i presenti. La ballerina ha ricevuto una notizia importante, che potrebbe influenzare il suo percorso nel programma. Ecco i dettagli di quanto accaduto.

Durante il daytime di Amici del 10 Dicembre 2025 la ballerina  Giorgia Foglini  ha ricevuto una notizia clamorosa da Alessandra Celentano. Dopo giorni di confronti e incomprensioni sul metodo di lavoro, la docente preso una decisione definitiva in sala prove. La giovane danzatrice, entrata da poco nella Scuola, si trova in una situazione che potrebbe interrompere un percorso già complesso. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Mancata espulsione di Riccardo Stimolo: intervengono due ballerini Amici 25, daytime 10122025: la decisione della Celentano su Giorgia. La scena si consuma durante una convocazione mirata: niente toni plateali, ma una comunicazione chiara. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

