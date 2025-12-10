America’s Cup e il rebus partecipanti | Luna Rossa ritarda l’iscrizione la novità di Riptide e solo due certezze

Mancano meno di due anni alla prossima America’s Cup e le iscrizioni sono ancora aperte, con scadenza il 31 gennaio. La partecipazione è incerta, con Luna Rossa in ritardo e l’ingresso di Riptide come novità. Solo due team hanno confermato la loro presenza, mentre il rebus sui partecipanti resta aperto in vista dell’edizione 2027.

Chi parteciperà alla America’s Cup 2027? Mancano meno di due anni alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo e il termine delle iscrizioni tardive è fissato per il prossimo 31 gennaio, dunque restano soltanto 52 giorni a disposizione per i sodalizi che decideranno di scendere nelle acque di Napoli. Il tempo stringe ed è inutile negarlo, inoltre ogni giorno che passa in calendario porta con sé l’obbligo di un maggior esborso di denaro quando si presenterà la domanda. Il primo termine è scaduto lo scorso 30 ottobre, ma a quella data soltanto due realtà avevano confermato la loro presenza al prestigioso evento sportivo: i neozelandesi di Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca) e i britannici di Athena Racing (Challenger of Record, il primo degli sfidanti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup e il rebus partecipanti: Luna Rossa ritarda l’iscrizione, la novità di Riptide e solo due certezze

America’s Cup e il rebus partecipanti: Luna Rossa ritarda l’iscrizione, la novità di Riptide e solo due certezze - Mancano meno di due anni alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo e il termine ... oasport.it scrive

Poeta in panchina a Milano, la crisi di Trapani, il mercato che ha cambiato i roster di Varese, Sassari e Udine: incognite e rebus Vai su Facebook