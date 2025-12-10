Amedeo Fabris in concerto
Nella rassegna Maestri in prova, l'Università delle LiberEtà ospita Amedeo Fabris in concerto, offrendo un'occasione unica per ascoltare giovani talenti provenienti da diverse parti del mondo. Artisti regionali, nazionali e internazionali si esibiscono in preparazione di importanti audizioni, dimostrando talento e passione in un evento dedicato alla crescita e alla valorizzazione della musica.
Rassegna Maestri in prova: all'Università delle LiberEtà si esibiscono giovani talenti (regionali, nazionali e internazionali) che nei loro programmi in vista di importanti audizioni. Direzione artistica a cura dell’Associazione Rime Mute.Quando: Sabato 13 dicembre 2025 ore 17,Chi: Amedeo Fabris. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sophie Kinsella, le cause della morte a soli 55 anni dilei.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it
Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati teleclubitalia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» ilnapolista.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia thesocialpost.it
Caos e urla in aula dopo la sentenza per l’esplosione di Ercolano che uccise tre giovani lavoratori. I ... ilfattoquotidiano.it
Energia, clima, società, la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina lapresse.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it
Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati teleclubitalia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» ilnapolista.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia thesocialpost.it
Caos e urla in aula dopo la sentenza per l’esplosione di Ercolano che uccise tre giovani lavoratori. I ... ilfattoquotidiano.it
Energia, clima, società, la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina lapresse.it