Amedeo Fabris in concerto

Nella rassegna Maestri in prova, l'Università delle LiberEtà ospita Amedeo Fabris in concerto, offrendo un'occasione unica per ascoltare giovani talenti provenienti da diverse parti del mondo. Artisti regionali, nazionali e internazionali si esibiscono in preparazione di importanti audizioni, dimostrando talento e passione in un evento dedicato alla crescita e alla valorizzazione della musica.

Rassegna Maestri in prova: all'Università delle LiberEtà si esibiscono giovani talenti (regionali, nazionali e internazionali) che nei loro programmi in vista di importanti audizioni. Direzione artistica a cura dell’Associazione Rime Mute.Quando: Sabato 13 dicembre 2025 ore 17,Chi: Amedeo Fabris. 🔗 Leggi su Udinetoday.it