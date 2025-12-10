Amazonaccordo col Fisco | pagherà 723mln
Amazon ha raggiunto un accordo con il Fisco italiano, impegnandosi a versare complessivamente circa 723 milioni di euro. La somma include 511 milioni di euro più 212 milioni relativi a Amazon Logistica e Amazon Italia Transport, con pagamenti effettuati attraverso modalità rateali. L'accordo segna un passo importante nella gestione delle questioni fiscali da parte del colosso statunitense in Italia.
18.00 Amazon ha raggiunto un accordo col Fisco italiano per versare 511 milioni di euro a cui si aggiungono 212 mln definiti da Amazon logistica e Amazon Italia Transport,versati nei giorni scorsi Il colosso Usa verserà quindi all'Agenzie delle Entrate un importo complessivo di 723 milioni di euro, usufruendo anche di meccanismi rateali. Le definizioni scaturiscono dalle indagini coordinate dalla Procura di Milano e svolte rispettivamente da GdF e Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Amazon, accordo con l'Agenzia delle Entrate: il colosso pagherà 500 milioni al Fisco (invece dei 3 miliardi calcolati dalla Procura) Vai su X
