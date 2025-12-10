Amazonaccordo col Fisco | pagherà 723mln

Amazon ha raggiunto un accordo con il Fisco italiano, impegnandosi a versare complessivamente circa 723 milioni di euro. La somma include 511 milioni di euro più 212 milioni relativi a Amazon Logistica e Amazon Italia Transport, con pagamenti effettuati attraverso modalità rateali. L'accordo segna un passo importante nella gestione delle questioni fiscali da parte del colosso statunitense in Italia.

