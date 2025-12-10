Amazon salda il conto con il Fisco | accordo da 723 milioni di euro
Amazon ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate italiana, impegnandosi a versare 723 milioni di euro. La decisione arriva dopo un periodo di confronto con le autorità fiscali, segnando un importante passo nella gestione delle questioni fiscali del colosso dell'e-commerce in Italia.
Amazon, il colosso statunitense dell'e-commerce, ha raggiunto un accordo significativo con l'Agenzia delle Entrate italiana, impegnandosi a versare un importo complessivo di 723 milioni di euro. L'intesa chiude una complessa vicenda fiscale nata dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e condotte dalla Guardia di Finanza (GdF) e dall'Agenzia delle Entrate. I 723 milioni di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Amazon e Campari, il fisco pronto a incassare più di un miliardo - Siglati due accertamenti con adesioni con Amazon per un valore complessivo di 723 mln di euro e in fase avanzata la chiusura dell’accordo con Campari ... Si legge su italiaoggi.it
