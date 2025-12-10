Amazon salda il conto con il Fisco | accordo da 723 milioni di euro

Amazon ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate italiana, impegnandosi a versare 723 milioni di euro. La decisione arriva dopo un periodo di confronto con le autorità fiscali, segnando un importante passo nella gestione delle questioni fiscali del colosso dell'e-commerce in Italia.

Amazon, il colosso statunitense dell'e-commerce, ha raggiunto un accordo significativo con l'Agenzia delle Entrate italiana, impegnandosi a versare un importo complessivo di 723 milioni di euro. L'intesa chiude una complessa vicenda fiscale nata dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e condotte dalla Guardia di Finanza (GdF) e dall'Agenzia delle Entrate.