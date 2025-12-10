Amazon deve versare 723 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate | l’accordo raggiunto al posto dei 3 miliardi chiesti dalla procura

Amazon ha concordato un pagamento di 723 milioni di euro con l’Agenzia delle Entrate, riducendo significativamente l'importo inizialmente richiesto dalla procura, pari a 3 miliardi di euro. L’accordo rappresenta un passo importante nella gestione delle questioni fiscali del colosso dell’e-commerce in Italia.

Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano che porterà il gruppo a versare in tutto 723 milioni di euro allAgenzia delle Entrate. L’intesa prevede il pagamento immediato di 511 milioni di euro, a cui si aggiungono i 212 milioni già corrisposti nei giorni scorsi da Amazon Logistica e Amazon Italia Transport. Le definizioni arrivano al termine delle indagini condotte dalla guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate sotto il coordinamento della procura di Milano. Il pagamento chiude, infatti, la parte fiscale di un’inchiesta che riguardava l’evasione dell’Iva sulle vendite online effettuate nel 2019-2021 da venditori extraeuropei, per circa il 70% cinesi, attivi sulla piattaforma di Amazon. 🔗 Leggi su Open.online

