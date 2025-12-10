Amazon-Agenzia delle Entrate sconto di 2,5 miliardi | accordo da 500 milioni
Amazon ha accettato di versare 500 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate, chiudendo così il contenzioso riguardante l’evasione dell’IVA dei venditori extraeuropei attivi sul marketplace italiano tra il 2019 e il 2021. La decisione rappresenta un passo importante nella gestione delle questioni fiscali legate alla piattaforma e mira a chiarire la posizione dell’azienda nel contesto delle normative italiane.
Amazon ha deciso di accettare la proposta dell’ Agenzia delle Entrate e versare 500 milioni di euro per chiudere il capitolo fiscale legato all’evasione dell’Iva dei venditori extraeuropei attivi sul marketplace italiano tra il 2019 e il 2021. Una scelta arrivata nell’ultimo giorno utile, dopo mesi di confronto con la Procura di Milano e con il Fisco, e che consente al gruppo di evitare un contenzioso dall’esito incerto e dalle dimensioni potenzialmente molto più rilevanti. Perché Amazon ha scelto l’accordo. La decisione di versare il mezzo miliardo giunge dopo una lunga interlocuzione che aveva visto emergere due diverse letture del caso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Una cifra enorme, 500 milioni di euro, ma comunque nettamente inferiore rispetto ai quasi 3 miliardi calcolati da Procura di Milano e Guardia di Finanza.
Amazon trova l'accordo con l'Agenzia delle Entrate e pagherà 500 milioni di euro al Fisco italiano per mancato versamento Iva dei venditori cinesi
