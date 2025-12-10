Amazon accordo con l’Agenzia delle Entrate | verserà 723 milioni al Fisco
Amazon ha stipulato un accordo con l’Agenzia delle Entrate, impegnandosi a versare 723 milioni di euro al Fisco italiano. La decisione fa parte di un’intesa strategica tra le due parti, finalizzata a regolarizzare la posizione fiscale del colosso dell’e-commerce nel nostro paese. L’accordo rappresenta un passo importante nella collaborazione tra Amazon e le autorità italiane.
Amazon ha raggiunto un accordo con l’ Agenzia delle Entrate. Verserà al Fisco italiano 723 milioni di euro. Si tratta in particolare, spiegano dall’Agenzia delle Entrate, di 511 milioni derivanti dall’accordo raggiunto oggi tra Amazon ed Entrate e 212 milioni derivanti da accordi siglati nei giorni precedenti che riguardano Amazon Italia Transport e Amazon logistica. La Guardia di finanza e i pm milanesi calcolavano, invece, un’evasione stimata in circa 3 miliardi di euro per gli anni 2019-2020 sulle vendite dai distributori extra-Ue. “Abbiamo raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate e rimaniamo concentrati nell’offrire un’esperienza di acquisto eccellente ai nostri clienti in Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
