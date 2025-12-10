Amazon accordo con l' Agenzia delle Entrate | verserà 500 milioni al Fisco

Amazon ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per un versamento di 500 milioni di euro al Fisco. La somma rappresenta una cifra significativa, sebbene inferiore rispetto ai quasi 3 miliardi stimati da Guardia di Finanza e Procura di Milano tra imposte, interessi e sanzioni.

Raggiunto l'accordo tra Amazon e l' Agenzia delle Entrate: il colosso verserà al Fisco 500 milioni di euro, una somma enorme ma comunque molto più bassa dei quasi 3 miliardi calcolati dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Milano tra imposte, interessi e sanzioni. In questo modo si chiude, almeno sul versante fiscale, la contestata evasione Iva di venditori a distanza non comunitari, per il 70% cinesi, sulle vendite a distanza della piattaforma online nel 2019-2021. Lo riporta il Corriere della Sera. Lo scorso 10 settembre l’Agenzia delle Entrate, in una riunione in Procura a Milano alla quale avevano partecipato il direttore centrale dell’Agenzia Vincenzo Carbone e il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, aveva comunicato le ragioni per cui non appoggiava la tesi dei 3 miliardi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Amazon, accordo con l'Agenzia delle Entrate: verserà 500 milioni al Fisco

