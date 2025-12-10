Amazon accordo con l' Agenzia delle Entrate | il colosso pagherà 500 milioni al Fisco invece dei 3 miliardi calcolati dalla Procura
Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate, impegnandosi a versare 500 milioni di euro, riducendo significativamente l'importo inizialmente stimato di 3 miliardi. L’intesa nasce nell’ambito di indagini sulla presunta mancata corresponsione dell’IVA da parte di venditori cinesi operanti sulla piattaforma.
Milano, i pm e la Guardia di Finanza indagavano sul mancato versamento dell'Iva da parte dei venditori cinesi: ora la multinazionale ha siglato il patto con l’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
L’accordo Amazon che chiude le indagini per frode agli italiani | 180 milioni e la verità sulle fatture false - Zazoom Social News
Amazon, accordo con l'Agenzia delle Entrate: il colosso pagherà 500 milioni al Fisco (invece dei 3 miliardi calcolati dalla Procura) - Milano, i pm e la Guardia di Finanza indagavano sul mancato versamento dell'Iva da parte dei venditori cinesi: ora la multinazionale ha siglato il patto con l’Agenzia delle Entrate ... msn.com scrive
Amazon e l'Italia: 180 milioni di euro per chiudere le indagini - Amazon chiude le indagini su pratiche fiscali e di lavoro, versando 180 milioni e rinunciando a un sistema di monitoraggio dei driver. Da msn.com
