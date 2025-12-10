Amazon accordo con il fisco da 511 milioni di euro
Amazon ha stipulato un accordo con il fisco italiano, versando 511 milioni di euro. La cifra deriva da un’operazione con l’Agenzia delle Entrate, in seguito a un’indagine sulla conformità fiscale e doganale dell’azienda nel periodo 2019-2021. L’intesa chiude un capitolo importante nelle verifiche fiscali relative alla multinazionale.
Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per versare al fisco 511 milioni di euro come conseguenza dell’ inchiesta della Procura di Milano per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione sul modello di business di circolazione delle merci e la presunta non conformità a regimi fiscali e doganali vigenti nel triennio 2019-2021. La presunta evasione Iva, contestata dal pm Elio Ramondini e la guardia di finanza di Monza, sarebbe molto più elevata, intorno ai 3 miliardi di euro, e riguarda il mancato versamento dell’imposta sulle merci provenienti dalla Cina nei magazzini italiani mentre in Italia era in vigore il decreto legge 342019 che ha introdotto specifici obblighi fiscali per la vendita di beni tramite piattaforme digitali a cui devono attenersi i ‘soggetti passivi’ che facilitano “le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea” tramite “interfaccia elettronica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
