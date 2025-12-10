Amazon accordo col Fisco | pagherà 723 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate

Amazon ha stipulato un accordo con il Fisco italiano, impegnandosi a versare complessivamente 723 milioni di euro. La somma comprende 511 milioni di euro, più 212 milioni già pagati da Amazon Logistica e Amazon Italia Transport. L'intesa si inserisce nel contesto delle recenti iniziative dell'azienda per regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia.

Milano, 10 dicembre 2025 – Amazon ha raggiunto oggi un accordo col Fisco italiano per versare 511 milioni di euro a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon italia transport, versati nei giorni scorsi. Il colosso statunitense verserà quindi all' Agenzia delle Entrate - secondo quanto apprende l'Ansa un importo complessivo di 723 milioni di euro, usufruendo anche di meccanismi rateali. Le definizioni scaturiscono dalle indagini coordinate dalla procura di Milano e svolte rispettivamente da Gdf e Agenzia delle Entrate, con l’ipotesi di reato di frode fiscale. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it