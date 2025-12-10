Amadeus sbarca su Canale5 in prima serata | quando vederlo
Il 11 dicembre 2025, Canale5 propone in prima serata il concerto
Giovedì 11 dicembre 2025, Canale5 trasmette in prima serata il concerto Una Nessuna Centomila, ospitato da Piazza del Plebiscito a Napoli. Tra i protagonisti della serata c’è anche Amadeus, presente con una partecipazione amichevole che segna il suo arrivo sull’ammiraglia Mediaset in un contesto dal forte valore simbolico. Non si tratta di un programma tradizionale, né di un debutto costruito su effetti annuncio, ma di un contributo a un evento corale cui partecipano molte artiste che – nelle sue edizioni – ha avuto sul palco del Festival di Sanremo. Una Nessuna Centomila a Napoli. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione approda per la prima volta nel Sud Italia, scegliendo uno dei luoghi più suggestivi del Paese per amplificare un messaggio che resta dolorosamente urgente: dire basta alla violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Dilei.it
La seconda stagione de La Corrida affonda e i format non decollano: per Amadeus il bilancio su Nove è in rosso. Intanto la Rai studia la sua rinascita con programmi in prime time e la tentazione Sanremo 2026. - facebook.com Vai su Facebook
Voci di addio tra Amadeus e Discovery dopo il flop negli ascolti, possibile futuro a Mediaset su Canale 5 - Amadeus può lasciare Discovery in estate: intanto si prepara a sbarcare su Canale 5 in prima serata e il futuro potrebbe essere proprio in Mediaset ... Segnala virgilio.it
