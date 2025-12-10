Amadeus sbarca su Canale5 in prima serata | quando vederlo

Giovedì 11 dicembre 2025, Canale5 trasmette in prima serata il concerto  Una Nessuna Centomila, ospitato da Piazza del Plebiscito a Napoli. Tra i protagonisti della serata c’è anche  Amadeus, presente con una partecipazione amichevole che segna il suo arrivo sull’ammiraglia Mediaset in un contesto dal forte valore simbolico. Non si tratta di un programma tradizionale, né di un debutto costruito su effetti annuncio, ma di un contributo a un evento corale cui partecipano molte artiste che – nelle sue edizioni – ha avuto sul palco del Festival di Sanremo. Una Nessuna Centomila a Napoli. Giunta alla sua  terza edizione, la manifestazione approda per la prima volta nel Sud Italia, scegliendo uno dei luoghi più suggestivi del Paese per amplificare un  messaggio  che resta dolorosamente urgente: dire basta alla violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Dilei.it

