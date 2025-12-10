Amadeus in Rai torna o non torna? Questo il dilemma Tra rumors e fanta-tv c’è chi ne è certo Ma c’è un ma | De Martino

L'eventualità del ritorno di Amadeus in Rai è al centro di molte discussioni, tra rumors e speculazioni. Tra le voci che circolano, spicca quella su una possibile collaborazione con De Martino, alimentando il dibattito tra fan e addetti ai lavori. La domanda che tutti si pongono è: Amadeus tornerà o no in Rai?

C’è una notizia che sta circolando sui social e nei bar d’Italia, con la stessa tenacia di una macchia d’olio su un capo delicato: Amadeus potrebbe tornare in Rai. Sì, proprio lui. Il conduttore che, nell’aprile 2024, aveva detto addio a Viale Mazzini sbattendo una porta sugli uffici che i più sinistra millantavano come presidiati da “Tele Meloni”, con il conduttore che – tra voglia di ispirazioni esterofile e tentazioni economiche – con un’uscita di scena degna di un melodramma, si dichiarava pronto a lasciarsi alle spalle cinque Sanremo d’oro e un regno da intoccabile, per abbracciare un futuro – sulla carta – scintillante, offerto da Warner Bros Discovery (che, a proposito, in piena fase espansionistica o di riparto sicuro, scegliete voi, ora, pare, con un piede in casa Netflix ). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Amadeus in Rai, torna o non torna? Questo il dilemma. Tra rumors e fanta-tv c’è chi ne è certo. Ma c’è un “ma”: De Martino

Ascolti tv 4 dicembre 2025 | Un professore 3 Umberto Tozzi – La grande festa Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel - Zazoom Social News

Ascolti tv martedì 25 novembre | C’è ancora domani La notte nel cuore Le Iene - Zazoom Social News

Amadeus torna in Rai: perchè aveva lasciato, cosa sta succedendo ora - Nel panorama televisivo italiano, il nome di Amadeus continua ad essere al centro di molteplici indiscrezioni, alimentate da una possibilità. termometropolitico.it scrive

Amadeus lascia Discovery e torna in Rai? Ecco quale programma potrebbe condurre - Forse per Amadeus, che per anni ha condotto Sanremo ed è stato il presentatore di punta della Rai, sì. Come scrive today.it

A distanza di cinquant’anni torna in libreria, per la casa editrice Adelphi, la storica traduzione di Gian Piero Bona del libretto Il flauto magico di Emanuel Schikaneder sul quale Wolfgang Amadeus Mozart compose l’omonima opera (in tedesco Die Zauberflöte), - facebook.com Vai su Facebook

Amadeus torna già in Rai? Dopo i bassissimi ascolti sul Nove, il conduttore potrebbe tornare nella tv di Stato, magari dopo un periodo di stop, se ammetterà l’errore e a condizioni economiche ben diverse rispetto al 2024. Quali programmi condurrà? Continua Vai su X