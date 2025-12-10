Amadeus in Rai torna o non torna? Questo il dilemma Tra rumors e fanta-tv c’è chi ne è certo Ma c’è un ma | De Martino

L'eventualità del ritorno di Amadeus in Rai è al centro di molte discussioni, tra rumors e speculazioni. Tra le voci che circolano, spicca quella su una possibile collaborazione con De Martino, alimentando il dibattito tra fan e addetti ai lavori. La domanda che tutti si pongono è: Amadeus tornerà o no in Rai?

C’è una notizia che sta circolando sui social e nei bar d’Italia, con la stessa tenacia di una macchia d’olio su un capo delicato: Amadeus potrebbe tornare in Rai. Sì, proprio lui. Il conduttore che, nell’aprile 2024, aveva detto addio a Viale Mazzini sbattendo una porta sugli uffici che i più sinistra millantavano come presidiati da “Tele Meloni”, con il conduttore che – tra voglia di ispirazioni esterofile e tentazioni economiche – con un’uscita di scena degna di un melodramma, si dichiarava pronto a lasciarsi alle spalle cinque Sanremo d’oro e un regno da intoccabile, per abbracciare un futuro – sulla carta – scintillante, offerto da Warner Bros Discovery (che, a proposito, in piena fase espansionistica o di riparto sicuro, scegliete voi, ora, pare, con un piede in casa Netflix ). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

