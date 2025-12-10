Ama Improv | gli spettacoli degli allievi Cambiscena

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di dicembre, l'associazione culturale CambiScena presenta Ama Improv, una serie di spettacoli di improvvisazione teatrale realizzati dagli allievi avanzati. Un appuntamento imperdibile nel panorama teatrale, che mette in scena il talento e la creatività delle giovani promesse dell'improvvisazione, offrendo al pubblico momenti di divertimento e emozione.

Una novità nel calendario degli spettacoli di improvvisazione teatrale a cura dell'associazione culturale CambiScena: gli spettacoli delle allieve e degli allievi avanzati, nel mese di dicembre. Venerdì 19 dicembre, al Teatrò di Abano Terme, si avvicenderanno sul palco tre spettacoli di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

