Alunni trasferiti dopo Natale e vecchia scuola da abbattere Diffida del comitato civico

Lecceprima.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le festività natalizie, gli alunni e i docenti dovranno trasferirsi nelle nuove aule situate nella periferia di Nardò, costruite con i fondi del PNRR. Intanto, il comitato civico NARDO’ solleva dubbi e diffida le autorità riguardo alla vecchia scuola, prevista per l'abbattimento.

NARDO’ – Alunni e docenti che dopo le festività natalizie dovranno rientrare in classe nei locali del nuovo edificio scolastico realizzato in periferia grazie ai fondi del Pnrr. Mentre si fa sempre più imminente l’abbattimento della scuola media di via XX Settembre (entro marzo del 2026). 🔗 Leggi su Lecceprima.it

