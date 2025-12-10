Alunni trasferiti dopo Natale e vecchia scuola da abbattere Diffida del comitato civico
Dopo le festività natalizie, gli alunni e i docenti dovranno trasferirsi nelle nuove aule situate nella periferia di Nardò, costruite con i fondi del PNRR. Intanto, il comitato civico NARDO’ solleva dubbi e diffida le autorità riguardo alla vecchia scuola, prevista per l'abbattimento.
NARDO’ – Alunni e docenti che dopo le festività natalizie dovranno rientrare in classe nei locali del nuovo edificio scolastico realizzato in periferia grazie ai fondi del Pnrr. Mentre si fa sempre più imminente l’abbattimento della scuola media di via XX Settembre (entro marzo del 2026). 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Alunni trasferiti dopo Natale e vecchia scuola da abbattere. Diffida del comitato civico - Torna a far sentire la sua voce a Nardò il comitato “Giù le ruspe dalla scuola” dopo che è stata resa nota la circolare che predispone lo spostamento delle classi dal plesso di via XX settembre al nuo ... lecceprima.it scrive
