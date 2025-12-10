Alunni autistici e insegnanti di sostegno senza titoli informata la Procura dopo la denuncia in Commissione

L'articolo analizza la questione degli alunni autistici e degli insegnanti di sostegno privi di titoli adeguati, dopo la denuncia presentata in Commissione Finanze. La Procura è stata informata sugli atti della riunione della Commissione Servizi Sociali, svolta a Palazzo Zanca, che ha portato alla luce criticità riguardanti la gestione della disabilità minorile e le problematiche sollevate dalle associazioni.

Finiranno in Procura gli atti della commissione Servizi Sociali svoltasi ieri a Palazzo Zanca. Al centro il tema della disabilità minorile e le mancanze denunciate dalle associazioni che si occupano soprattutto dei ragazzi autistici. Tra gli ospiti Salvatore Potenzone (Nati per la vita), Claudio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

