Altro che estetista di grido mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso | la denuncia contro Sonya Dakar è virale su TikTok

Una donna denuncia su TikTok Sonya Dakar, nota estetista, per averle provocato cicatrici permanenti dopo un trattamento al viso. Victoria Nelson ha condiviso la sua esperienza, affermando di aver subito un danno irreversibile, scatenando un forte dibattito sui rischi degli interventi estetici e sulla sicurezza delle procedure di bellezza.

"Ho provato la sensazione di essere sfigurata in modo permanente ". Una donna, Victoria Nelson, ha denunciato la famosa estetista Sonya Dakar per averle causato cicatrici sul volto. La notizia arriva da Tiktok, dove la Nelson ha reso noto di aver intentato l'azione legale contro la Dakar al California Board of Barbering and Cosmetology. Come dichiarato, l'obiettivo della donna è quello di ottenere "la revoca permanente della licenza dell'estetista e delle sue colleghe". L'utente di Tiktok aveva giù condiviso la sua esperienza come cliente dell'estetista di Beverly Hills, in California, in un video risalente allo scorso 26 agosto.