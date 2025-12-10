Alternativa Popolare lancia un appello ai delusi della Democrazia Cristiana e della politica

Alternativa Popolare lancia un appello agli elettori delusi dalla Democrazia Cristiana e dal centrodestra siciliano. Alfonso Alaimo, segretario regionale in Sicilia, invita chi crede ancora in una politica basata su valori di onestà e responsabilità a partecipare attivamente, evitando l’astensione. Un messaggio rivolto a coloro che cercano un’alternativa credibile e concreta.

