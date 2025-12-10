Almeno un morto ci sono feriti Sparatoria improvvisa è tragedia | l’orrore in un istante

Una sparatoria improvvisa alla Kentucky State University ha causato almeno un morto e diversi feriti, interrompendo gli esami finali prima delle vacanze invernali. La tragedia ha sconvolto la comunità universitaria, evidenziando ancora una volta la drammatica realtà della violenza armata nelle aree pubbliche. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Una persona è morta e un'altra versa in condizioni critiche dopo che una sparatoria alla Kentucky State University ha annullato gli esami finali del semestre prima delle vacanze invernali, ha riferito la polizia. Il sospettato è in custodia, ha confermato la polizia. La Kentucky State University, un' università storicamente afroamericana fondata nel 1886, conta più di 2.200 studenti e 450 tra docenti e personale, secondo il suo sito web. Le forze dell'ordine sono ancora sul posto e hanno messo in sicurezza il campus, mentre la scuola resta in isolamento. La sparatoria è avvenuta intorno alle 15:35 allo Young Hall, un dormitorio del campus, ha dichiarato Scott Tracy, vice capo della polizia di Frankfort, alla rete affiliata della CNN, WDRB.

