‘Almaranto’ Magia anni ’20 nel relais d’atmosfera

Nel cuore delle colline piemontesi, il relais ‘Almaranto’ trasforma le festività in un’esperienza unica. Un antico fienile settecentesco nel Monferrato offre un’atmosfera magica, unendo gastronomia, ospitalità e tradizione in un contesto suggestivo. Ideale per vivere il Capodanno in modo originale e coinvolgente, tra charme e autenticità.

Immerso tra le dolci colline piemontesi, il 'Relais Almaranto', un fienile settecentesco nel cuore del Monferrato incontaminato, propone un modo diverso di vivere le Festività e il Capodanno: un'esperienza immersiva che intreccia atmosfera, gastronomia e ospitalità. Almaranto, insieme al ristorante fine dining Adagio e al bistrot Anima, da anni costruisce un'identità che combina stile, autenticità e legame con il territorio. Il gala di Capodanno anni '20 nasce da questa visione. Una serata che trasforma lo charme della struttura e la tranquillità del Monferrato in un racconto elegante, ispirato ai ruggenti anni '20 ma reinterpretato in chiave contemporanea.

